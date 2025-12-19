En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3435 (Pajarito).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 19 de diciembre

1° 3435 11° 0308 2° 4340 12° 1074 3° 8722 13° 9266 4° 9825 14° 4094 5° 3445 15° 5145 6° 5468 16° 8563 7° 1488 17° 9071 8° 2971 18° 1180 9° 2129 19° 5840 10° 1482 20° 0933

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y buscar un cambio positivo en la vida. Los pájaros también representan la comunicación, sugiriendo que es momento de expresar tus sentimientos.

Además, los pajaritos en sueños pueden indicar alegría y felicidad. Su canto puede ser un recordatorio de disfrutar los pequeños momentos y apreciar la belleza que te rodea. Este sueño invita a mantener una actitud optimista y abierta ante las posibilidades que se presentan.