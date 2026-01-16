En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 16 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7106 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 16 de enero

1° 7106 11° 9891 2° 3885 12° 9473 3° 6902 13° 8586 4° 6698 14° 5020 5° 2531 15° 2276 6° 9886 16° 0466 7° 1969 17° 3179 8° 9119 18° 6058 9° 4708 19° 3730 10° 2031 20° 0498

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional en momentos difíciles.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.