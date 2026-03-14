Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este viernes, 13 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5148 (Muerto que habla). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con el pasado y la búsqueda de respuestas sobre situaciones no resueltas en la vida del soñador. Además, puede representar un mensaje del subconsciente, sugiriendo que hay lecciones importantes que aprender. La figura del muerto puede ser una guía que invita a reflexionar sobre decisiones pasadas y a encontrar la paz interior al enfrentar esos recuerdos.