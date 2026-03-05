Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2588 (El Papa). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para competir, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida, la fe y la moralidad, así como un anhelo de paz interior. Además, el sueño puede representar la autoridad y el poder en la vida del soñador. Puede indicar que se está enfrentando a decisiones importantes o que se busca la aprobación de figuras de autoridad. En este contexto, El Papa puede ser un símbolo de sabiduría y consejo en momentos de incertidumbre.