Este miércoles, 4 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 7322 (Loco). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño invita a dejar atrás las preocupaciones y a abrazar la aventura. Representa un deseo de romper con las normas y explorar nuevas posibilidades, sugiriendo que es momento de ser más audaz en la vida. Por otro lado, el Loco también puede reflejar la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Este sueño puede indicar que te sientes perdido o desorientado en alguna área de tu vida. Es una señal para que te reconectes contigo mismo y encuentres tu camino, sin dejarte llevar por el caos.