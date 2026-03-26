La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1181 (Las Flores). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Estas visiones pueden reflejar sentimientos de felicidad, amor y armonía en la vida del soñador. Las flores también pueden representar nuevas oportunidades y el florecimiento de relaciones. Además, el tipo de flores que aparecen en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden indicar amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia. En general, soñar con flores invita a la reflexión sobre el estado emocional y las aspiraciones del soñador.