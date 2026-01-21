En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 21 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3891 (Excusado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 21 de enero

1° 3891 11° 8587 2° 5591 12° 7913 3° 7745 13° 8069 4° 2840 14° 6738 5° 9134 15° 7743 6° 7977 16° 5710 7° 3894 17° 6649 8° 1379 18° 6399 9° 4257 19° 7489 10° 0419 20° 3795

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles, indicando un deseo de purificación y renovación personal.

Además, el excusado en los sueños puede representar la forma en que manejamos la vergüenza o la culpa. Puede ser un llamado a enfrentar aspectos de nuestra vida que preferimos ignorar, sugiriendo que es momento de dejar ir lo negativo y permitir un crecimiento emocional.