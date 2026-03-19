Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2924 (Caballo). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con caballos puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida. Un caballo en un sueño puede indicar que estás en un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal, impulsándote a seguir tus pasiones. Además, los caballos en los sueños pueden reflejar tus instintos y emociones. Si el caballo está tranquilo, puede sugerir equilibrio y control en tu vida. Por otro lado, un caballo agitado puede señalar conflictos internos o la necesidad de liberar tensiones.