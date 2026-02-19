Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0321 (Mujer). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y las emociones. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar relaciones personales, deseos ocultos o la búsqueda de equilibrio en la vida. La figura femenina puede representar tanto a alguien cercano como a una parte de uno mismo. Además, el significado de soñar con una mujer puede variar según la relación que se tenga con ella en la vida real. Si es alguien conocido, puede indicar sentimientos o pensamientos sobre esa persona. Si es una figura desconocida, puede representar nuevas oportunidades o aspectos de la personalidad que se están explorando.