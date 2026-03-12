Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 5588 (El Papa). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño puede reflejar la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de recibir apoyo en momentos de incertidumbre y confusión. Además, El Papa en los sueños puede representar autoridad, moralidad y valores. Puede ser un llamado a reflexionar sobre nuestras creencias y principios, así como a considerar cómo estos influyen en nuestras decisiones y relaciones en la vida cotidiana.