Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4839 (Lluvia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 10 de diciembre

1° 4839 11° 8715 2° 2754 12° 4788 3° 5353 13° 1026 4° 4719 14° 4949 5° 8744 15° 7598 6° 2256 16° 2039 7° 1371 17° 9065 8° 2492 18° 0536 9° 5230 19° 2271 10° 8168 20° 8538

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. La lluvia a menudo representa la liberación de tensiones y la llegada de nuevas oportunidades. Este sueño puede indicar que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo en tu vida.Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Si en el sueño la lluvia es intensa, puede sugerir que estás lidiando con emociones abrumadoras. Sin embargo, también puede ser un signo de crecimiento personal y la necesidad de enfrentar tus sentimientos.