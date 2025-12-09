En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este martes, 9 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9456 (La Caída).

1° 9456 11° 2742 2° 4462 12° 9510 3° 1566 13° 2599 4° 1014 14° 2597 5° 2374 15° 0151 6° 5421 16° 8823 7° 2980 17° 0939 8° 2049 18° 2262 9° 3520 19° 5890 10° 6279 20° 9273

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos, ansiedades o situaciones en las que uno se siente vulnerable, sugiriendo la necesidad de enfrentar esos temores.Además, La Caída en los sueños puede representar un cambio significativo o una transición. Puede indicar que el soñador está atravesando un momento de transformación personal, donde es crucial dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo comienzo.