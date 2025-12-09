En esta noticia
Este martes, 9 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9456 (La Caída).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de diciembre
|1°
|9456
|11°
|2742
|2°
|4462
|12°
|9510
|3°
|1566
|13°
|2599
|4°
|1014
|14°
|2597
|5°
|2374
|15°
|0151
|6°
|5421
|16°
|8823
|7°
|2980
|17°
|0939
|8°
|2049
|18°
|2262
|9°
|3520
|19°
|5890
|10°
|6279
|20°
|9273
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos, ansiedades o situaciones en las que uno se siente vulnerable, sugiriendo la necesidad de enfrentar esos temores.Además, La Caída en los sueños puede representar un cambio significativo o una transición. Puede indicar que el soñador está atravesando un momento de transformación personal, donde es crucial dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo comienzo.