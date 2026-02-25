Este martes, 24 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3063 (Casamiento). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial, ya sea en el ámbito romántico o en relaciones personales. Además, el sueño puede representar cambios significativos en la vida, como la transición hacia nuevas etapas o la necesidad de tomar decisiones importantes. También puede indicar la integración de diferentes aspectos de uno mismo, sugiriendo que el soñador está listo para aceptar y celebrar su identidad.