Este martes, 20 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4816 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 20 de enero

1° 4816 11° 8312 2° 4854 12° 3477 3° 8914 13° 3917 4° 1003 14° 3188 5° 0396 15° 6530 6° 1029 16° 8378 7° 6788 17° 7081 8° 7156 18° 2141 9° 2881 19° 6413 10° 7005 20° 4933

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales. El anillo, como un círculo sin fin, también puede representar la continuidad y la eternidad de los lazos que se forman en la vida.

Además, el anillo puede ser un indicativo de logros y recompensas. Si en el sueño el anillo es brillante o valioso, puede sugerir que se están reconociendo esfuerzos y sacrificios. En este contexto, el sueño invita a reflexionar sobre el valor de las conexiones y los éxitos alcanzados.