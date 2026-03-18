Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este martes, 17 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8274 (Gente Negra). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y prejuicios. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre la diversidad y la aceptación, sugiriendo que es momento de abrirse a nuevas experiencias y perspectivas. Además, la presencia de personas negras en sueños puede representar la fuerza, la resiliencia y la sabiduría. Puede ser un llamado a reconocer y valorar las cualidades que estas figuras representan, así como a explorar la riqueza cultural y emocional que aportan a nuestras vidas.