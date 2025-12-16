En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 16 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5786 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de diciembre

1° 5786 11° 2902 2° 6489 12° 5040 3° 3877 13° 4817 4° 3929 14° 5369 5° 0379 15° 7687 6° 7364 16° 5838 7° 7699 17° 0635 8° 0123 18° 1290 9° 7788 19° 4383 10° 4419 20° 2606

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos ocultos o situaciones que no se pueden ver claramente, lo que puede generar ansiedad o desasosiego en la persona.

Además, el humo también puede representar la necesidad de liberarse de cargas emocionales o pensamientos negativos. En este sentido, el sueño invita a reflexionar sobre lo que se debe dejar atrás para avanzar y encontrar claridad en el camino personal.