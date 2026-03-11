Este martes, 10 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2558 (Ahogado). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o situaciones que te hacen sentir abrumado. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de liberar emociones reprimidas o enfrentar problemas que has estado evitando en tu vida diaria. Además, el ahogado en tus sueños puede representar la sensación de pérdida de control. Puede ser una señal de que necesitas buscar ayuda o apoyo en momentos difíciles. Presta atención a las emociones que surgen en el sueño, ya que pueden ofrecerte valiosas pistas sobre tu estado emocional.