Este lunes, 5 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7179 (Ladrón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 5 de enero

1° 7179 11° 4598 2° 3715 12° 9185 3° 1060 13° 0914 4° 4998 14° 4626 5° 1724 15° 5595 6° 5042 16° 1331 7° 6851 17° 7303 8° 8255 18° 9145 9° 8086 19° 8243 10° 7135 20° 4176

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas, así como la necesidad de proteger lo que se ama.

Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados. Puede ser una invitación a explorar emociones ocultas o deseos que han sido ignorados, sugiriendo que es momento de recuperar el control y la autenticidad en la vida.