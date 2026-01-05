En esta noticia
Este lunes, 5 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7179 (Ladrón).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 5 de enero
|1°
|7179
|11°
|4598
|2°
|3715
|12°
|9185
|3°
|1060
|13°
|0914
|4°
|4998
|14°
|4626
|5°
|1724
|15°
|5595
|6°
|5042
|16°
|1331
|7°
|6851
|17°
|7303
|8°
|8255
|18°
|9145
|9°
|8086
|19°
|8243
|10°
|7135
|20°
|4176
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas, así como la necesidad de proteger lo que se ama.
Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados. Puede ser una invitación a explorar emociones ocultas o deseos que han sido ignorados, sugiriendo que es momento de recuperar el control y la autenticidad en la vida.