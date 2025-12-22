En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1185 (Linterna).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 22 de diciembre

1° 1185 11° 2370 2° 5385 12° 5953 3° 1379 13° 8813 4° 2865 14° 8984 5° 1618 15° 2473 6° 4742 16° 0957 7° 1188 17° 9795 8° 9268 18° 7604 9° 3486 19° 2454 10° 0528 20° 1094

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y entendimiento en momentos de confusión. La luz que emite representa la esperanza y la guía en situaciones oscuras, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y reflexión personal.

Además, este sueño puede indicar la necesidad de iluminar aspectos ocultos de la vida o de la propia personalidad. La linterna invita a explorar lo desconocido y a enfrentar miedos, sugiriendo que el soñador está listo para revelar verdades y tomar decisiones importantes.