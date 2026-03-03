Este lunes, 2 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8057 (El Jorobado). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional que llevamos en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar sentimientos de inseguridad o la necesidad de enfrentar aspectos ocultos de nuestra personalidad. Además, el sueño puede indicar la importancia de aceptar nuestras imperfecciones y aprender a vivir con ellas. El Jorobado también puede representar la resiliencia, sugiriendo que, a pesar de las dificultades, siempre hay una oportunidad para encontrar la belleza y la fuerza en nuestras experiencias.