En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este lunes, 2 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 6548 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 2 de febrero

1° 6548 11° 4631 2° 0942 12° 0151 3° 4377 13° 8937 4° 7699 14° 2180 5° 9192 15° 5043 6° 8909 16° 8719 7° 2844 17° 5387 8° 2623 18° 7847 9° 7081 19° 9228 10° 7077 20° 2478

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con el pasado y la búsqueda de respuestas sobre situaciones no resueltas en la vida del soñador.

Además, puede representar un mensaje del subconsciente, sugiriendo que hay lecciones importantes que aprender. La voz del muerto puede ser una guía para enfrentar miedos o tomar decisiones que han sido postergadas, invitando a la reflexión y al crecimiento personal.