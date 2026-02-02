En esta noticia
Este lunes, 2 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 6548 (Muerto que habla).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 2 de febrero
|1°
|6548
|11°
|4631
|2°
|0942
|12°
|0151
|3°
|4377
|13°
|8937
|4°
|7699
|14°
|2180
|5°
|9192
|15°
|5043
|6°
|8909
|16°
|8719
|7°
|2844
|17°
|5387
|8°
|2623
|18°
|7847
|9°
|7081
|19°
|9228
|10°
|7077
|20°
|2478
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con el pasado y la búsqueda de respuestas sobre situaciones no resueltas en la vida del soñador.
Además, puede representar un mensaje del subconsciente, sugiriendo que hay lecciones importantes que aprender. La voz del muerto puede ser una guía para enfrentar miedos o tomar decisiones que han sido postergadas, invitando a la reflexión y al crecimiento personal.