En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2231 (La Luz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero

1° 2231 11° 0676 2° 4725 12° 2929 3° 0105 13° 4396 4° 4204 14° 6780 5° 7362 15° 5107 6° 1541 16° 8038 7° 5786 17° 7763 8° 5864 18° 4458 9° 7001 19° 8630 10° 8699 20° 2236

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz puede simbolizar claridad, entendimiento y revelación. Este tipo de sueño a menudo sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, donde se iluminan aspectos ocultos de su vida, permitiendo una nueva perspectiva sobre sus problemas o decisiones.

Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía. Puede indicar que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de confusión. Este sueño invita a confiar en la intuición y a seguir el camino que se siente más auténtico y verdadero.