Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2231 (La Luz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero

 2231 11° 0676 
 2°4725 12° 2929 
 3°0105 13° 4396 
 4°4204 14° 6780 
 5°7362 15° 5107 
 6°1541  16° 8038 
 7°5786 17° 7763 
 8°5864 18° 4458 
 9°7001 19° 8630 
 10°8699 20° 2236 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz puede simbolizar claridad, entendimiento y revelación. Este tipo de sueño a menudo sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, donde se iluminan aspectos ocultos de su vida, permitiendo una nueva perspectiva sobre sus problemas o decisiones.

Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía. Puede indicar que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de confusión. Este sueño invita a confiar en la intuición y a seguir el camino que se siente más auténtico y verdadero.

