Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2231 (La Luz).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero
|1°
|2231
|11°
|0676
|2°
|4725
|12°
|2929
|3°
|0105
|13°
|4396
|4°
|4204
|14°
|6780
|5°
|7362
|15°
|5107
|6°
|1541
|16°
|8038
|7°
|5786
|17°
|7763
|8°
|5864
|18°
|4458
|9°
|7001
|19°
|8630
|10°
|8699
|20°
|2236
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con la luz?
Soñar con La Luz puede simbolizar claridad, entendimiento y revelación. Este tipo de sueño a menudo sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, donde se iluminan aspectos ocultos de su vida, permitiendo una nueva perspectiva sobre sus problemas o decisiones.
Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía. Puede indicar que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de confusión. Este sueño invita a confiar en la intuición y a seguir el camino que se siente más auténtico y verdadero.