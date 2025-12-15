En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4161 (Escopeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de diciembre

1° 4161 11° 0401 2° 8040 12° 6826 3° 6188 13° 0233 4° 2350 14° 4317 5° 2956 15° 4579 6° 9261 16° 7533 7° 1070 17° 8690 8° 9870 18° 8770 9° 2032 19° 5613 10° 4328 20° 0163

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la urgencia de enfrentar situaciones difíciles que requieren una respuesta firme y decidida.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe confrontar sus emociones y resolver conflictos internos, ya que ignorarlos podría llevar a explosiones de frustración en el futuro.