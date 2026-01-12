En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este lunes, 12 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3798 (Lavandera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 12 de enero

1° 3798 11° 0723 2° 3939 12° 0929 3° 5817 13° 3691 4° 2501 14° 8429 5° 8047 15° 9559 6° 4354 16° 4302 7° 8230 17° 5937 8° 5544 18° 4136 9° 4251 19° 9822 10° 8035 20° 3844

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación en tu vida. Este sueño sugiere que es momento de limpiar emociones o situaciones que te afectan, permitiendo que surja una nueva perspectiva. La lavandera representa el proceso de dejar atrás lo negativo.

Además, este sueño puede reflejar el deseo de renovación y orden. La figura de la lavandera, que trabaja con dedicación, indica que es fundamental tomar acción para mejorar tu entorno. Soñar con ella puede ser un llamado a organizar tus pensamientos y prioridades para avanzar con claridad.