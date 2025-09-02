Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre
Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9486 (El Humo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de septiembre
|1°
|9486
|11°
|5895
|2°
|9541
|12°
|9386
|3°
|6357
|13°
|1397
|4°
|5514
|14°
|4542
|5°
|8179
|15°
|9114
|6°
|3563
|16°
|9725
|7°
|0794
|17°
|6463
|8°
|0673
|18°
|1205
|9°
|3545
|19°
|6262
|10°
|7719
|20°
|9322
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el humo?
Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos de la realidad que no se pueden ver claramente, lo que puede reflejar preocupaciones o situaciones que están fuera de control.
Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir viejas heridas o pensamientos negativos, permitiendo que el soñador se sienta más ligero y libre para avanzar hacia nuevas oportunidades.
Las más leídas de Información General
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular
Members
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios