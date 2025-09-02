Edición: Argentina
Información General
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre

Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9486 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de septiembre

 9486 11° 5895 
 2°9541 12° 9386 
 3°6357 13° 1397 
 4°5514 14° 4542 
 5°8179 15° 9114 
 6°3563  16° 9725 
 7°0794 17° 6463 
 8°0673 18° 1205 
 9°3545  19° 6262 
 10°7719 20° 9322 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos de la realidad que no se pueden ver claramente, lo que puede reflejar preocupaciones o situaciones que están fuera de control.

Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir viejas heridas o pensamientos negativos, permitiendo que el soñador se sienta más ligero y libre para avanzar hacia nuevas oportunidades.

