Este jueves, 29 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2692 (El Médico).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 29 de enero
|1°
|2692
|11°
|3686
|2°
|5414
|12°
|8988
|3°
|2050
|13°
|5017
|4°
|9500
|14°
|9547
|5°
|0900
|15°
|6172
|6°
|6759
|16°
|5714
|7°
|6347
|17°
|4421
|8°
|7799
|18°
|6835
|9°
|1265
|19°
|7221
|10°
|5267
|20°
|2702
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el médico?
Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar la necesidad de cuidar la salud física y emocional, así como la búsqueda de soluciones a problemas que afectan el equilibrio personal.
Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autoconocimiento y transformación, buscando respuestas a inquietudes internas y deseando mejorar su situación actual.