Este jueves, 29 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2692 (El Médico).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 29 de enero

1° 2692 11° 3686 2° 5414 12° 8988 3° 2050 13° 5017 4° 9500 14° 9547 5° 0900 15° 6172 6° 6759 16° 5714 7° 6347 17° 4421 8° 7799 18° 6835 9° 1265 19° 7221 10° 5267 20° 2702

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar la necesidad de cuidar la salud física y emocional, así como la búsqueda de soluciones a problemas que afectan el equilibrio personal.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autoconocimiento y transformación, buscando respuestas a inquietudes internas y deseando mejorar su situación actual.