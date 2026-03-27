Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este jueves, 26 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4950 (El Pan). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Representa no solo la alimentación física, sino también el bienestar emocional y espiritual. Este sueño puede indicar que se busca estabilidad y satisfacción en diferentes aspectos de la vida. Además, el pan en los sueños puede reflejar la generosidad y la abundancia. Puede ser un recordatorio de valorar lo que se tiene y compartir con los demás. También puede sugerir que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados, indicando un tiempo de recompensa y gratitud.