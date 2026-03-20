Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este jueves, 19 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 8636 (La Manteca). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma y alegría, puede representar la necesidad de disfrutar de los pequeños placeres y de rodearse de personas que aporten alegría. Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura y las tradiciones. La Manteca, como figura popular, puede invocar recuerdos de la infancia y momentos de diversión, sugiriendo que es importante mantener viva esa chispa de alegría y creatividad en la vida diaria.