Este jueves, 19 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2690 (El Miedo). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que enfrentamos en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con nuestros temores, inseguridades o situaciones que nos generan estrés, invitándonos a confrontar lo que nos asusta. Además, estos sueños pueden ser una señal de que necesitamos prestar atención a aspectos de nuestra vida que hemos estado evitando. Al reconocer y enfrentar nuestros miedos, podemos encontrar el camino hacia la superación personal y el crecimiento emocional.