En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este jueves, 15 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 6574 (Gente Negra).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 15 de enero

1° 6574 11° 0099 2° 8121 12° 4125 3° 6968 13° 2310 4° 0697 14° 4663 5° 0532 15° 6204 6° 9579 16° 3228 7° 8989 17° 4303 8° 6776 18° 8481 9° 4766 19° 5517 10° 4211 20° 2560

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y las raíces culturales, así como a explorar emociones ocultas.

Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la diversidad y la inclusión. Puede ser un llamado a reconocer y valorar las diferencias en la vida real, fomentando la empatía y el entendimiento hacia los demás, así como a enfrentar prejuicios internos.