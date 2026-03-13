Este jueves, 12 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6699 (Hermano). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido. Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo en la vida. Este sueño a menudo refleja la relación que tienes con él o con figuras similares en tu vida, indicando la necesidad de fortalecer lazos familiares o resolver conflictos internos. Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de tu propia personalidad. Puede ser un llamado a explorar tu identidad, tus deseos y tus miedos, sugiriendo que hay cualidades en ti que necesitas reconocer o integrar para lograr un mayor equilibrio emocional.