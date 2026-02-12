Este jueves, 12 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8882 (La Pelea). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales, decisiones difíciles o la necesidad de enfrentar situaciones que se han estado evitando. Además, puede representar la lucha por la superación personal y el deseo de salir victorioso en circunstancias adversas. La pelea en el sueño puede ser un llamado a la acción, instando al soñador a confrontar sus miedos y a buscar la resolución de problemas que le afectan.