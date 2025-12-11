En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4604 (La cama).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 11 de diciembre

1° 4604 11° 7138 2° 1189 12° 0495 3° 2765 13° 1919 4° 1090 14° 0149 5° 8851 15° 2899 6° 9192 16° 7694 7° 3271 17° 0040 8° 2391 18° 8365 9° 7809 19° 8974 10° 9209 20° 5921

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y el descanso emocional. Este sueño a menudo refleja el estado de nuestras relaciones personales y la necesidad de conexión. También puede indicar un deseo de escapar de las tensiones diarias y buscar un refugio en la tranquilidad.Además, la cama en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la seguridad. Si la cama está desordenada, puede sugerir conflictos internos o problemas no resueltos. En cambio, una cama ordenada puede reflejar paz mental y satisfacción en la vida personal.