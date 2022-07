Radiografía de las criptomonedas en 2022: ¿Cuál es su estado?

Tras un 2020 y un 2021 en el que no hacían más que dar de hablar en todo el mundo por las enormes cantidades de dinero que movían, el 2022 ha planteado un escenario completamente distinto para el rubro de las criptomonedas. El desplome del Bitcoin, combinado con sus prohibiciones en determinados países, pinta un panorama de complejidades y trabas, pero también de desarrollo.

Una situación sorprendente, sobre todo tras su enorme crecimiento en tan poco tiempo y la llegada de nuevas tecnologías que no deberían hacer otra cosa más que reforzarlas. La llegada del Metaverso y de los NFT parecía el cóctel perfecto para que las ciberdivisas no solo crecieran en popularidad, sino también en cantidad y valor. Pero, de momento, ese no parece ser el caso.

Criptomonedas en 2022, ¿preparándose para un futuro prometedor?

Cabe mencionar que no es la primera vez que se vive una situación así. En torno a los años 2016 y 2017, el Bitcoin vivió un brutal crecimiento en valor que se desplomó, pero por aquel entonces se movía en torno a los 15.000 dólares aproximadamente. En el último año, ha llegado a cuadruplicar esa cifra, alcanzando unos picos descomunales. En la actualidad, de hecho, se sitúa en torno a los 20.000 dólares por Bitcoin.

No dejan de ser buenas cifras para una divisa virtual. De hecho, eso es justo lo que hace que siga siendo una de las monedas digitales más populares. ¿Cuáles le siguen de cerca en cuanto a popularidad? Para ello, la clave está en analizar los precios de criptomonedas. De hecho, estos están siendo los que más determinan la cantidad de usuarios que se vuelcan con ellas, lo que ayuda a entender cuáles son las más codiciadas, las más buscadas y con las que más se está comprando y vendiendo en la actualidad.

Las más populares siguen teniendo al Bitcoin en cabeza. Pero, tras este están otras como Ethereum, Cardano, BNB, Terra, Polygon o incluso Sushi. ¿Por qué siguen siendo tan populares muchas de ellas a pesar de su enorme caída? Para empezar, por su antigüedad y su potencial de cara al futuro. Para terminar, por la tecnología que las acompaña. Aunque sean monedas, van ligadas a proyectos bastante interesados que se apoyan en la Blockchain.

De hecho, Ethereum es una de las más reforzadas a pesar de sus vaivenes de precios. Sigue siendo la pionera en el mundo de los Contratos Inteligentes y, además, promete evolucionar pronto para reducir su impacto ambiental considerablemente. Aun así, no todas las monedas están creciendo en popularidad por la tecnología que las acompañas. Otras como Shiba o Doge siguen teniendo más y más seguidores por la viralidad que han tenido en redes, o incluso por el impulso que les han dado figuras reconocidas como Elon Musk.

¿Cómo está evolucionando el mercado de las criptomonedas?

A pesar del descenso, no todo es baja en el mundo de las criptomonedas. Algunos países siguen estudiando su implementación en sistemas bancarios y financieros, aunque recientemente Argentina se negó en rotundo a la hora de incorporar al Bitcoin a sus bancos. Mientras, los usuarios y ciudadanos de a pie se están informando más y más sobre sus posibilidades, estudiando proyectos y, sobre todo, las tendencias de sus valores para ver dónde invertir y dónde retirar sus fondos.

Por el momento, los precios de las crypto se mantienen a la baja, y no parece que vayan a experimentar grandes subidas a corto plazo. Muchos de los proyectos nacidos en el boom de los últimos años acabarán cerrando, y eso servirá para que muchos de sus usuarios decidan destinar sus inversiones a otros proyectos más interesantes. Eso hará que el Bitcoin vuelva a ir creciendo lentamente, al igual que otras monedas como BNB, de Binance, que se ha convertido en la moneda virtual de cambio dentro de ese gigantesco exchange.

Los especialistas vaticinan una temporada tranquila, pero con un crecimiento a largo plazo mucho más sólido y una volatilidad mucho más baja. Seguirán apareciendo divisas nuevas que experimenten enormes crecimientos y que sirvan para que muchas personas puedan obtener más, como también otros proyectos que desaparezcan rápidamente. Todo esto, mientras las más grandes y asentadas siguen evolucionando favorablemente y apostando por establecer nuevas tecnologías que sirvan en muchos sectores diferentes.

En definitiva, el paisaje que se observa es uno muy similar al de las épocas más tranquilas dentro del sector crypto, aunque con un matiz extra muy importante. Cada vez más países están obligando a declarar todas las operaciones hechas en criptomonedas para fiscalizarlas y recaudar los pertinentes impuestos. Eso, seguramente, haga que menos personas se lancen a este mercado a ciegas, pero también hará que se lleven a cabo inversiones con mucha más inteligencia.