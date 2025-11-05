¿Cuáles son los horarios de la Quiniela Nacional y de la Provincia?

Los sorteos se realizan cuatro veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas)

A la cabeza: el 9328 - El Cerro

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Nacional del jueves 6 de noviembre de 2025:

<b>1</b><b>9328</b>113471
21250122763
37362131160
49141142754
54066154972
68386164459
76197170695
84189184441
91411192144
105837202631
L1KL3S
L2NL4W

A la cabeza: el 1997 - Mesa

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Provincia del jueves 6 de noviembre de 2025:

<b>1</b><b>1997</b>110668
28254129145
34265138884
42084141202
53449154569
67466166503
78932179276
83366183247
98006198011
107588201287

A la cabeza: el 8641 - El Cuchillo

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Nacional del jueves 6 de noviembre de 2025:

<b>1</b><b>8641</b>112515
21188122276
30970134156
48419149724
54468157028
60587162819
76405172257
87153184279
95608197408
107111201360
L1IL3N
L2IL4V

A la cabeza: el 5576 - Las Llamas

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del jueves 6 de noviembre de 2025:

<b>1</b><b>5576</b>114321
20025128893
37778134224
44277147152
53593153865
68966162673
73690174051
81202187781
90432199170
105611209544

A la cabeza: el 2894 - Cementerio

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del jueves 6 de noviembre de 2025:

<b>1</b><b>2894</b>114317
24660129171
34503139813
42981143814
55189155617
66375162161
72155178103
89073182355
96708198911
100799203698
L1DL3X
L2FL4Y

Quiniela primera

Los resultados se conocerán a las 12.

Resultados Quiniela Primera Nacional

  • A la cabeza: 3819- El aceite

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del jueves 6 de noviembre de 2025:

Letras de la Nacional: E O M X

Resultados Quiniela Primera Provincia

  • A la cabeza: 3688- La manteca

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del jueves 6 de noviembre de 2025:

1.<b>3688</b>11.<b>5326</b>
2.439012.2992
3.554813.1402
4.910014.6410
5.586715.0001
6.360016.1702
7.294917.1455
8.481618.1815
9.253719.7403
10.690320.9695

A la cabeza: el 4368 - Sobrinos

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Provincia del jueves 6 de noviembre de 2025:

<b>1</b><b>4368</b>115041
24265127764
31203139564
45797142810
59123159349
60703167447
75376177973
83658184278
94368192012
106721204062

Los premios de la Quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se establecen según el número de aciertos de los apostadores.

En este sentido, las competencias efectúan los llamados tope de banca, determinado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope fijado.

¿En cuántas provincias de Argentina se juega a la Quiniela?

Argentina es uno de los países de la región más acostumbrado al juego de azar. De norte a sur, la quiniela es una de las favoritas debido a sus jugosos premios y bajo costo de adquisición.

Todas las provincias sortean este entretenimiento regido por los institutos de loterías de cada jurisdicción.

Sin embargo, lo que muchos no conocen es que ciertas zonas populosas como la Ciudad de Buenos Aires, GBA, Entre Ríos y Santa Fe conjuntamente participan con otros sorteos instituidos por la Lotería del vecino país de Uruguay.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La apuesta mínima es de $ 4.

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que ganas está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si acertás un número de:

  • Cuatro cifras = Ganas 3500 veces el valor apostado.
  • Tres cifras = Ganas 600 veces el valor apostado.
  • Dos cifras = Ganas 70 veces el valor apostado.
  • Una cifra = Ganas 7 veces el valor apostado.