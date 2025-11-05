¿Cuáles son los horarios de la Quiniela Nacional y de la Provincia?
Los sorteos se realizan cuatro veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas)
A la cabeza: el 9328 - El Cerro
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Nacional del jueves 6 de noviembre de 2025:
|<b>1</b>
|<b>9328</b>
|11
|3471
|2
|1250
|12
|2763
|3
|7362
|13
|1160
|4
|9141
|14
|2754
|5
|4066
|15
|4972
|6
|8386
|16
|4459
|7
|6197
|17
|0695
|8
|4189
|18
|4441
|9
|1411
|19
|2144
|10
|5837
|20
|2631
|L1
|K
|L3
|S
|L2
|N
|L4
|W
A la cabeza: el 1997 - Mesa
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Provincia del jueves 6 de noviembre de 2025:
|<b>1</b>
|<b>1997</b>
|11
|0668
|2
|8254
|12
|9145
|3
|4265
|13
|8884
|4
|2084
|14
|1202
|5
|3449
|15
|4569
|6
|7466
|16
|6503
|7
|8932
|17
|9276
|8
|3366
|18
|3247
|9
|8006
|19
|8011
|10
|7588
|20
|1287
A la cabeza: el 8641 - El Cuchillo
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Nacional del jueves 6 de noviembre de 2025:
|<b>1</b>
|<b>8641</b>
|11
|2515
|2
|1188
|12
|2276
|3
|0970
|13
|4156
|4
|8419
|14
|9724
|5
|4468
|15
|7028
|6
|0587
|16
|2819
|7
|6405
|17
|2257
|8
|7153
|18
|4279
|9
|5608
|19
|7408
|10
|7111
|20
|1360
|L1
|I
|L3
|N
|L2
|I
|L4
|V
A la cabeza: el 5576 - Las Llamas
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del jueves 6 de noviembre de 2025:
|<b>1</b>
|<b>5576</b>
|11
|4321
|2
|0025
|12
|8893
|3
|7778
|13
|4224
|4
|4277
|14
|7152
|5
|3593
|15
|3865
|6
|8966
|16
|2673
|7
|3690
|17
|4051
|8
|1202
|18
|7781
|9
|0432
|19
|9170
|10
|5611
|20
|9544
A la cabeza: el 2894 - Cementerio
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del jueves 6 de noviembre de 2025:
|<b>1</b>
|<b>2894</b>
|11
|4317
|2
|4660
|12
|9171
|3
|4503
|13
|9813
|4
|2981
|14
|3814
|5
|5189
|15
|5617
|6
|6375
|16
|2161
|7
|2155
|17
|8103
|8
|9073
|18
|2355
|9
|6708
|19
|8911
|10
|0799
|20
|3698
|L1
|D
|L3
|X
|L2
|F
|L4
|Y
Quiniela primera
Los resultados se conocerán a las 12.
Resultados Quiniela Primera Nacional
- A la cabeza: 3819- El aceite
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del jueves 6 de noviembre de 2025:
Letras de la Nacional: E O M X
Resultados Quiniela Primera Provincia
- A la cabeza: 3688- La manteca
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del jueves 6 de noviembre de 2025:
|1.
|<b>3688</b>
|11.
|<b>5326</b>
|2.
|4390
|12.
|2992
|3.
|5548
|13.
|1402
|4.
|9100
|14.
|6410
|5.
|5867
|15.
|0001
|6.
|3600
|16.
|1702
|7.
|2949
|17.
|1455
|8.
|4816
|18.
|1815
|9.
|2537
|19.
|7403
|10.
|6903
|20.
|9695
A la cabeza: el 4368 - Sobrinos
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Provincia del jueves 6 de noviembre de 2025:
|<b>1</b>
|<b>4368</b>
|11
|5041
|2
|4265
|12
|7764
|3
|1203
|13
|9564
|4
|5797
|14
|2810
|5
|9123
|15
|9349
|6
|0703
|16
|7447
|7
|5376
|17
|7973
|8
|3658
|18
|4278
|9
|4368
|19
|2012
|10
|6721
|20
|4062
Los premios de la Quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se establecen según el número de aciertos de los apostadores.
En este sentido, las competencias efectúan los llamados tope de banca, determinado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope fijado.
¿En cuántas provincias de Argentina se juega a la Quiniela?
Argentina es uno de los países de la región más acostumbrado al juego de azar. De norte a sur, la quiniela es una de las favoritas debido a sus jugosos premios y bajo costo de adquisición.
Todas las provincias sortean este entretenimiento regido por los institutos de loterías de cada jurisdicción.
Sin embargo, lo que muchos no conocen es que ciertas zonas populosas como la Ciudad de Buenos Aires, GBA, Entre Ríos y Santa Fe conjuntamente participan con otros sorteos instituidos por la Lotería del vecino país de Uruguay.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La apuesta mínima es de $ 4.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que ganas está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si acertás un número de:
- Cuatro cifras = Ganas 3500 veces el valor apostado.
- Tres cifras = Ganas 600 veces el valor apostado.
- Dos cifras = Ganas 70 veces el valor apostado.
- Una cifra = Ganas 7 veces el valor apostado.