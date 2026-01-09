En esta noticia Los premios de la quiniela

Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del viernes, 9 de enero de 2026.

En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.