Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del sábado, 22 de noviembre de 2025.

Desde la Previa hasta la Nocturna, te informamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.

¿A qué hora se juega a la quiniela hoy?

Los sorteos de la quiniela nacional y provincia se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 10.15 horas)La Primera (a las 12 horas)La Matutina (a las 15 horas)La Vespertina (a las 18 horas)La Nocturna (a las 21 horas)