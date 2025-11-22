En esta noticia
Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del sábado, 22 de noviembre de 2025.
Desde la Previa hasta la Nocturna, te informamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.
¿A qué hora se juega a la quiniela hoy?
Los sorteos de la quiniela nacional y provincia se realizan cinco veces al día:
La Previa (a las 10.15 horas)La Primera (a las 12 horas)La Matutina (a las 15 horas)La Vespertina (a las 18 horas)La Nocturna (a las 21 horas)
Resultados Quiniela Primera Nacional
- A la cabeza: 8550
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del sábado 22 de noviembre de 2025:
|1.
|8550
|11.
|8503
|2.
|0359
|12.
|0281
|3.
|8170
|13.
|7977
|4.
|4576
|14.
|5176
|5.
|9692
|15.
|1917
|6.
|8432
|16.
|9085
|7.
|5789
|17.
|6167
|8.
|0401
|18.
|5069
|9.
|5183
|19.
|5643
|10.
|2205
|20.
|1067
Letras:
U
B
H
P
Resultados Quiniela Primera Provincia
- A la cabeza: 6677 - Las piernas
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del sábado 22 de noviembre de 2025:
|1.
|6677
|11.
|0449
|2.
|7529
|12.
|1212
|3.
|4249
|13.
|4866
|4.
|2666
|14.
|4588
|5.
|5438
|15.
|3275
|6.
|6125
|16.
|2251
|7.
|5548
|17.
|3056
|8.
|2158
|18.
|0120
|9.
|2277
|19.
|5054
|10.
|0624
|20.
|6489
