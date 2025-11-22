En esta noticia

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del sábado, 22 de noviembre de 2025.

Desde la Previa hasta la Nocturna, te informamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.

¿A qué hora se juega a la quiniela hoy?

Los sorteos de la quiniela nacional y provincia se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 10.15 horas)La Primera (a las 12 horas)La Matutina (a las 15 horas)La Vespertina (a las 18 horas)La Nocturna (a las 21 horas)

Resultados Quiniela Primera Nacional

  • A la cabeza: 8550

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del sábado 22 de noviembre de 2025:

1.855011.8503
2.035912.0281
3.817013.7977
4.457614.5176
5.969215.1917
6.843216.9085
7.578917.6167
8.040118.5069
9.518319.5643
10.220520.1067

Letras:

U

B

H

P

Resultados Quiniela Primera Provincia

  • A la cabeza: 6677 - Las piernas

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del sábado 22 de noviembre de 2025:

1.667711.0449
2.752912.1212
3.424913.4866
4.266614.4588
5.543815.3275
6.612516.2251
7.554817.3056
8.215818.0120
9.227719.5054
10.062420.6489

