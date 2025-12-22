En esta noticia
Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del sábado, 20 de diciembre de 2025.
Desde la Previa hasta la Nocturna, te informamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.
¿A qué hora se juega a la quiniela hoy?
Los sorteos de la quiniela nacional y provincia se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 10.15 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).