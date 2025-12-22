En esta noticia ¿A qué hora se juega a la quiniela hoy?

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del sábado, 20 de diciembre de 2025.

Desde la Previa hasta la Nocturna, te informamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.

¿A qué hora se juega a la quiniela hoy?

Los sorteos de la quiniela nacional y provincia se realizan cinco veces al día: