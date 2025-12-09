En esta noticia ¿A qué hora se juega a la quiniela hoy?

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del martes, 9 de diciembre de 2025.

Conocé en directo los sorteos de la jornada: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá aquí los números que salieron.

Los sorteos de la quiniela nacional y provincia se realizan cinco veces al día: