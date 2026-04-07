Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del martes, 7 de abril de 2026. Seguí en directo los sorteos de la jornada: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá aquí los números que salieron. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.