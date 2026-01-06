En esta noticia ¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del martes, 6 de enero de 2026.

En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.