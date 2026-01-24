En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2596 (Marido).

 1°2596 11°0974 
 6990  12°1954
 3°0985  13°1521 
 5430  14°7257 
 9959  15°4482 
 6°5884  16°2159
 8863  17°8158 
 2007  18°7938 
 5248  19°4181 
 10°5676 20°0811 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

