Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2596 (Marido).

1° 2596 11° 0974 2° 6990 12° 1954 3° 0985 13° 1521 4° 5430 14° 7257 5° 9959 15° 4482 6° 5884 16° 2159 7° 8863 17° 8158 8° 2007 18° 7938 9° 5248 19° 4181 10° 5676 20° 0811

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.