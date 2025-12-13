Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1056 (La Caída).

1° 1056 11° 2818 2° 2609 12° 3458 3° 5030 13° 7386 4° 0459 14° 0758 5° 1961 15° 6290 6° 5356 16° 6486 7° 7839 17° 1598 8° 0469 18° 4221 9° 5128 19° 4981 10° 4078 20° 4518

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.