La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 10 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 10 de abril de 2026. A la cabeza salió el 8342 (Zapatillas). No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar. El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.