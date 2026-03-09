Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 7 de marzo de 2026. A la cabeza salió el 0472 (Sorpresa). Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento. El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.