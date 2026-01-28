En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5702 (Niño).

 1°5702 11°9271 
 3779  12°2549
 3°8014  13°7926 
 6575  14°4124 
 1366  15°2261 
 6°3756  16°9382
 0465  17°4275 
 0889  18°5846 
 6714  19°1302 
 10°3677 20°6984 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

