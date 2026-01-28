Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5702 (Niño).

1° 5702 11° 9271 2° 3779 12° 2549 3° 8014 13° 7926 4° 6575 14° 4124 5° 1366 15° 2261 6° 3756 16° 9382 7° 0465 17° 4275 8° 0889 18° 5846 9° 6714 19° 1302 10° 3677 20° 6984

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.