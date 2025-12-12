Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7760 (La Virgen).

1° 7760 11° 3384 2° 7028 12° 1105 3° 2249 13° 0668 4° 8140 14° 8879 5° 3760 15° 5953 6° 8469 16° 8760 7° 8416 17° 2909 8° 7454 18° 2434 9° 4780 19° 5140 10° 3193 20° 5310

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.