Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 6 de marzo de 2026. A la cabeza salió el 1388 (El Papa). A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento. La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.