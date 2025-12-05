En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4198 (Lavandera).

 1°4198 11°2359 
 4178  12°8683
 3°7443  13°4796 
 4496  14°9359 
 8628  15°0215 
 6°2275  16°2777
 7606  17°4492 
 7947  18°8777 
 7041  19°2172 
 10°7463 20°4819 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.