Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4198 (Lavandera).

1° 4198 11° 2359 2° 4178 12° 8683 3° 7443 13° 4796 4° 4496 14° 9359 5° 8628 15° 0215 6° 2275 16° 2777 7° 7606 17° 4492 8° 7947 18° 8777 9° 7041 19° 2172 10° 7463 20° 4819

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.