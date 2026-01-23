Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5390 (El Miedo).

1° 5390 11° 7109 2° 0892 12° 7013 3° 8823 13° 3035 4° 5812 14° 9290 5° 1577 15° 6854 6° 0271 16° 7033 7° 3328 17° 2332 8° 1391 18° 1776 9° 4385 19° 2751 10° 7813 20° 6030

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.