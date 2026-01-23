En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5390 (El Miedo).

 1°5390 11°7109 
 0892  12°7013
 3°8823  13°3035 
 5812  14°9290 
 1577  15°6854 
 6°0271  16°7033
 3328  17°2332 
 1391  18°1776 
 4385  19°2751 
 10°7813 20°6030 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

